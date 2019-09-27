3 نصائح من مدرب الإسماعيلى لنجوم الفريق لحسم موقعة المنستير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد أدهم السلحدار، مدرب الإسماعيلى، جلسة مع اللاعبين استعدادا لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى اليوم الجمعة، فى إياب دور الــ32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية البطولات.
أول نصائح مدرب الإسماعيلى تمثلت فى ضرورة الالتزام بالهدوء وتجنب الاحتفاظ الزائد بالكرة، وهو ما يمنح المنافس فرصة أكبر للحصول عليها.
ثانى النصائح كانت حول أهمية الضغط المبكر على المنافس لتجنب حصوله على أى فرص خطيرة تساهم فى عودته للمباراة.
آخر النصائح شملت بضرورة ترابط الخطوط والتمرير السليم من أجل نقل الضغط على المنافس ونيل تأشيرة الصعود لدور الــ16 بالبطولة.
وكانت مباراة الذهاب التى أٌقيمت على استاد الإسماعيلية انتهت بفوز الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين، ويكفى للدراويش التعادل فى تونس أو حتى الخسارة بهدف نظيف من أجل حسم التأهل لدور الــ16 بالبطولة.
وقرر الاتحاد العربى لكرة القدم تعيين الحكم الدولى التونسى هيثم قيراط لإدارة مباراة أهلى بنغازى الليبى مع الإسماعيلى، ويعاون الدولى التونسى كل من فوزى الجريدى ومحمد بكير، فيما سيكون سليم بلخواص حكما رابعا بجانب رضا كريم.
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