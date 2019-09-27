محمد ومروان الشوربجى وطارق مؤمن يتأهلون لربع نهائى سان فرانسيسكو للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الثلاثى المصرى محمد ومروان الشوربجى وطارق مؤمن، المصنف الثالث عالميا لرجال الاسكواش، إلى الدور ربع النهائى لبطولة "اوراكل نت سويت" سان فرانسيسكو الدولية والتى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية حتى 30 سبتمبر الجارى.

وفاز محمد الشوربجى على منافسه ماثيو كاستاجنيت بشوطين نظيفين فى مباراة استغرقت 36 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-7. وتغلب مروان الشوربجى على مواطنه كريم على فتحى لاعب الأهلى بشوطين نظيفين فى مباراة استغرقت 20 دقيقة، وجاءت نتيجتهما كالتالي: 11-4, 11-9. Advertisements وفاز طارق مؤمن لاعب الجزيرة على منافسه سيزار سالازار بشوطين نظيفين فى مباراة استغرقت 17 دقيقة، وجاءت نتيجتهما كالتالي: 11-5, 11-6 . فيما ودع مصطفى عسل لاعب الأهلى البطولة من دور الـ 16 عقب خسارته أمام منافسه جويل ماكين بشوطين نظيفين فى مباراة استغرقت 41 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-9 . بطولة سان فرانسيسكو هى ثانى بطولة فى الموسم الجديد بعد بطولة الصين التى توج بها محمد الشوربجى ونور الطيب، كما تعد سان فرانسيسكو أول بطولة بلاتينيوم فى الموسم الجارى حيث تبلغ قيمة جوائزها المادية 121 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

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