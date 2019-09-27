شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يناقش استضافة مؤتمر عالمي لصناعة كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض وفد النادي الأهلي المشارك فى مؤتمر صناعة كرة القدم فى مدريد ، والذي يضم المهندس خالد مرتجي والمهندس محمد سراج الدين عضوا المجلس الأحمر، على إدارة النادى استضافة هذا الحدث الرياضي الهام خلال السنوات القليلة المقبلة.

وشهدت مشاركة وفد الأهلي في مؤتمر "لا ليجا" المقام حالياً في العاصمة الإسبانية مدريد خطوة جيدة من مرتجي وسراج الدين بهدف الحصول على شرف تنظيم هذا الحدث الرياضي الهام الذى يُشارك فيه مسئولين كبار في الأندية العالمية بهدف مناقشة سُبل تطوير اللعبة.

ويتواجد خالد مرتجى والمهندس محمد سراج الدين في العاصمة الاسبانية بتكليف من محمود الخطيب رئيس النادى الذى رحّب بسفر الثنائى إلى مدريد لتمثيل الأهلى فى المؤتمر بعدما تلقى النادي دعوة من رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم في إسبانيا (لاليجا) لحضور هذا المؤتمر في إطار سياسة مجلس الأهلى بمشاركة كوادره في مثل هذه المنتديات العالمية للاطلاع على أحدث النظم والتجارب فى صناعة كرة القدم.

وحرص مرتجي وسراج الدين خلال مشاركتهما المُثمرة في هذا الحدث الرياضي الهام على عقد جلسة هامة مع المسئولين عن المؤتمر وعرضا خلالها استضافة الأهلي هذا المؤتمر العام بعد المقبل باعتبار أن جنوب أفريقيا ستستضيف المؤتمر العام المقبل.

وطرح مرتجي وسراج الدين فكرة إستضافة الأهلي للمؤتمر لاسيما وأن بطل مصر شارك في النسختين الماضية والحالية من هذا المؤتمر ولديه دراية كبيرة بفعاليات المؤتمر والقضايا التي يناقشها والأهداف المرجوّة منه .

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وينتظر عضوا مجلس الأهلي الحصول على الموافقة الرسمية من مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب من أجل مخاطبة إدارة المؤتمر بشكل رسمي لإقامة هذا المؤتمر في الاهلي خلال العام بعد المقبل لاسيما وأن إدارة المؤتمر ستُحدد مصير طلب الأهلي حال تقديمه بشكل رسمي.

كما إقترح مرتجي وسراج الدين على إدارة المؤتمر أن يحظى الأهلي بشرف إلقاء كلمة في المؤتمر المقبل بجنوب أفريقيا من أجل شرح تجربته وتاريخه مع البطولات والبنية التحتية وغيرها من النجاحات التي جعلت الأهلي يتوّج بنادي القرن في أفريقيا.