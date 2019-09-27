رئيس الزمالك يحفز اللاعبين بمكافآت استثنائية لعبور بطل السنغال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك مكافأت إستثنائية لتحفيز لاعبى الفريق من أجل تخطى فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال، وتحقيق الفوز فى اللقاء الذى سيجمع بينهما فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا. وتحدث رئيس القلعة البيضاء مع لاعبى الزمالك على هامش الجلسة التى عقدها معهم عقب تحقيق الفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد، فى مستهل مشوار الفريق الأبيض ببطولة الدورى الممتاز، وحفزهم بصرف مكافآت استثنائية فى حالة تحسن المستوى والأداء فى المباريات المقبلة، وتحقيق الفوز على بطل السنغال من أجل التأهل لدور المجموعات بدورى الأبطال، خاصة وأن الفريق الأبيض تعرض للخسارة فى مباراة الذهاب التى أقيمت بالسنغال بنتيجة 2/1، الأمر الذى يجعل المباراة صعبة نسبيًا على الزمالك، الذى لا بديل أمامه سوى الفوز لحصد بطاقة التأهل.

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