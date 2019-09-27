رياضة | خاص لـ"الخليج 365 الرياضي".. تعليق الجهاز الفني لمنتخب مصر على تتويج ميسي بلقب الأفضل في 2019 (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص لـ"الخليج 365 الرياضي".. تعليق الجهاز الفني لمنتخب مصر على تتويج ميسي بلقب الأفضل في 2019 (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق أعضاء الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر، على تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي بلقب الأفضل في 2019 متفوقا على الثنائي فان دايك وكريستيانو رونالدو.

وقال حسام البدري المدير الفني للفراعنة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي":" بالطبع ميسي الأفضل هو لاعب استثنائي".

وأكد أحمد أيوب، أن ميسي ورونالدو هما الأفضل في الفترة الأخيرة وأن تتويج ميسي جاء عن جدارة .

ورفض سيد معوض التعليق على فوز ميسي بسبب أزمة التصويت الأخيرة لمحمد صلاح.