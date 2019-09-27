رياضة | هازارد يكشف عن رغبته في ديربي مدريد.. ويوجه رسالة نارية لكوستا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد يكشف عن رغبته في ديربي مدريد.. ويوجه رسالة نارية لكوستا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدولي البلجيكي إيدين هازارد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، عن رغبته في ديربي مدريد المقرر إقامته يوم السبت القادم، أمام أتلتيكو مدريد، على ملعب "واندا متروبوليتانو"، ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

وقال هازارد: "سأخوض أول ديربي لي أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، وأرغب في التسجيل والفوز باللقاء، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

وأضاف هازارد: "أسعى لإسعاد جماهير ريال مدريد الإسباني عن طريق تسجيل الأهداف في مباراة الديربي، في ظل الشغف والتنافسية الكبيرة بين المشجعين، لا سيما حين يتعلق الأمر بفريقين من نفس المدينة مثل ريال مدريد وأتلتيكو".

واستطرد: "أتمنى الفوز في الديربي، في مباريات الديربي تكون الحالة الذهنية والرغبة عنصرين أساسيين، فإذا كنت تلعب كرة القدم فإنك تعلم كيف هي هذه المباريات وتعلم ماذا ييجب عليك فعله، فالفوز فقط هو ما يجب أن تحققه".

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ونابع هازارد في تصريحاته "استعد بطريقة طبيعية وليس هناك روتين معين ، أركز فقططط في أرصض الملعب وأحاول تقديم كل قدراتي داخله.".

رسالة هازارد لكوستا

وتعليقًا على مواجهته النارية المرتقبة مع دييجو وستا نجم اتلتيكو مدريد، الذي لعب بجواره في تشيلسي، قال: " دييجو كوستا هو الخصم الذي أود مواجهته لأنه صديقي وسبق ولعبنا سويا".

واختتم هازارد تصريحاته معلقًا على مدربه الحالي الفرنسي زيدان، لطالما كان رمزًا بالنسبة لي سواء كلاعب أو كمدرب، موضحًا أنه إذا كان هناك هدف يريد أن يدخل به التاريخ، فإنه يفضل واحدا مثل "الهدف الذي سجله زيدان في مرمى باير ليفركوزن، في نهائي التشامبوينز ليج عام 2002 حين كان يدافع عن قميص الميرنجي.