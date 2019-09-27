رياضة | مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام العديد من المباريات الهامة مساء اليوم الجمعة الموافق 27 9 2019، ضمن إطار بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "الدوري السعودي"، لذلك نقدم لكم مواعيد جدول مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة لها، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الخامسة"

الشباب x الاتحاد، حيث يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب على أرضه ووسط جماهيره نظيره الاتحاد السعودي، في المباراة التي تجمع بينهما في تمام 5:25 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:25 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:25 مساءًا بتوقيت الإمارات، و4:25 بتوقيت تونس، و3:25 بتوقيت جرينتش.

وتقام المباراة بين الشباب ضد الاتحاد على استاد الملك فهد الدولي، على أن تذاع حصريًا عبر قناة KSA SPORT HD 2، بتعليق المميز بلال علام.

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الوحدة x الفتح، حيث يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة مع نظيره الفتح، في المباراة التي تجمع بينهما في تمام الخامسة والربع مساء اليوم بتوقيت جرينتش، والسادسة والربع مساءًا بتوقيت تونس، والسابعة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والربع مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتاسعة والربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

وتقام المباراة بين الوحدة ضد الفتح على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، على أن تذاع حصريًا عبر قناة KSA SPORT HD 4.

الأهلي x النصر، حيث يحل النصر حامل لقب النسخة الماضية ضيفًا ثقيلًا على نظيره الأهلي، في المباراة التي تجمع بينهما في تمام الخامسة والربع مساء اليوم بتوقيت جرينتش، والسادسة والربع مساءًا بتوقيت تونس، والسابعة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والربع مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتاسعة والربع مساءًا بتوقيت الإمارات

وتقام المباراة بين الأهلي ضد النصر على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة الملك عبدالله الرياضية، على أن يذاع اللقاء حصريًا عبر قناة KSA SPORT HD 1، بتعليق جعفر الصليح، كما تذاع أيضًا عبر قناة KSA SPORT HD 3، بتعليق عبدالله الحربي.