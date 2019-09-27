الاتحاد الإسباني يغرم برشلونة 300 يورو فقط في قضية غريزمان

جدة - عمرو شويل برشلونة- الخليج 365:

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم تغريم نادي برشلونة 300 يورو (329 دولاراً) فقط لإدانته بخرق القواعد خلال اتصاله بالفرنسي أنطوان غريزمان المهاجم السابق لأتلتيكو مدريد الإسباني.

وكان برشلونة تعاقد مع غريزمان مقابل سداد قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو والبالغة 120 مليون يورو في يوليو (تموز) الماضي لكنه أدين بالتفاوض مع غريزمان دون الحصول على موافقة من أتلتيكو.

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وكان أتلتيكو طالب برشلونة بسداد 80 مليون يورو إضافية، مشيراً إلى أن هذا المبلغ هو الفارق بين القيمة الأولية للشرط الجزائي في عقد غريزمان وبين القيمة الجديدة للشرط الجزائي حيث تناقص الشرط الجزائي في عقد اللاعب إلى 120 مليون يورو بداية من أول يوليو (تموز) الماضي.

وبرأ الاتحاد الإسباني للعبة، غريزمان من أي مسؤولية عن هذا، معترفاً في بيان له اليوم أن هذه الغرامة الصغيرة لن تدفع الأندية الأخرى إلى التعامل بشكل مختلف مع مثل هذه الأمور في المستقبل.

وذكر الاتحاد أن برشلونة تفاوض مع غريزمان ولكن لا يمكن إثبات توقيع عقد قبل أول يوليو (تموز) الماضي.

وأشار البيان : “برشلونة بدأ وأتم المفاوضات مع جريزمان دون إبلاغ مسبق لأتلتيكو مدريد”.