شكرا لقرائتكم الأهلى يعرض استضافة مؤتمر "لا ليجا" الدولي في النادي الأحمر خلال السنوات المقبلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عرض وفد النادي الأهلي الذي يضم المهندس خالد مرتجي والمهندس محمد سراج الدين عضوا مجلس الإدارة النادي على إدارة مؤتمر صناعة كرة القدم استضافة هذا الحدث الرياضي الهام في النادي الأهلي خلال السنوات القليلة المقبلة.

وشهدت مشاركة وفد الأهلي في مؤتمر "لا ليجا" المقام حالياً في العاصمة الإسبانية مدريد خطوة جيدة من مرتجي وسراج الدين بهدف الحصول على شرف تنظيم هذا الحدث الرياضي الهام الذى يُشارك فيه مسئولين كبار في الأندية العالمية بهدف مناقشة سُبل تطوير اللعبة.

ويتواجد خالد مرتجى والمهندس محمد سراج الدين في العاصمة الاسبانية بتكليف من محمود الخطيب رئيس النادى الذى رحّب بسفر الثنائى إلى مدريد لتمثيل الأهلى فى المؤتمر بعدما تلقى النادي دعوة من رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم في إسبانيا (لاليجا) لحضور هذا المؤتمر في إطار سياسة مجلس الأهلى بمشاركة كوادره في مثل هذه المنتديات العالمية للاطلاع على أحدث النظم والتجارب فى صناعة كرة القدم.

وحرص مرتجي وسراج الدين خلال مشاركتهما المُثمرة في هذا الحدث الرياضي الهام على عقد جلسة هامة مع المسئولين عن المؤتمر وعرضا خلالها استضافة الأهلي هذا المؤتمر العام بعد المقبل باعتبار أن جنوب أفريقيا ستستضيف المؤتمر العام المقبل.

Advertisements

وطرح مرتجي وسراج الدين فكرة إستضافة الأهلي للمؤتمر لاسيما وأن بطل مصر شارك في النسختين الماضية والحالية من هذا المؤتمر ولديه دراية كبيرة بفعاليات المؤتمر والقضايا التي يناقشها والأهداف المرجوّة منه .

وينتظر عضوا مجلس الأهلي الحصول على الموافقة الرسمية من مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب من أجل مخاطبة إدارة المؤتمر بشكل رسمي لإقامة هذا المؤتمر في الاهلي خلال العام بعد المقبل لاسيما وأن إدارة المؤتمر ستُحدد مصير طلب الأهلي حال تقديمه بشكل رسمي.

كما إقترح مرتجي وسراج الدين على إدارة المؤتمر أن يحظى الأهلي بشرف إلقاء كلمة في المؤتمر المقبل بجنوب أفريقيا من أجل شرح تجربته وتاريخه مع البطولات والبنية التحتية وغيرها من النجاحات التي جعلت الأهلي يتوّج بنادي القرن في أفريقيا.