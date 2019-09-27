بعد 18 عاماً.. «سانتياجو بيرنابيو» يستضيف مواجهة الأهلي وريال مدريد

الموجز

اتفق وفد النادي الأهلي، المتواجد حالياً في إسبانيا، مع مجلس إدارة ريال مدريد على إقامة مباراة ودية بين الفريقين، على أن تقام في معقل الريال ملعب "سانتياجو بيرنابيو".

وتواجد وفد الأهلي، الذي يضم المهندس خالد مرتجي والمهندس محمد سراج الدين عضوا مجلس إدارة النادي، في إسبانيا للمشاركة في مؤتمر صناعة كرة القدم العالمية.

وعقد وفد الأهلي اجتماعاً مع إيميليو بتراجينيو، مدير العلاقات الدولية بنادي ريال مدريد ورئيس الجامعة، حيث تم مناقشة عدد من الملفات، أبرزها مصادر تمويل النادي الملكي وتطويرها باستمرار وكيفية تمويل المشروعات الكبرى للنادي الإسباني ومنها تطوير ملعبه الحالي سنتياجو بيرنابيو.

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واقترح بتراجينيو إقامة مباراة بين الأهلي وريال مدريد في العاصمة مدريد، على غرار مباراة القرن التي أقيمت بين الناديين في عام 2001 بالقاهرة، وهو الاقتراح الذي قوبل بالترحيب من قبل وفد الأهلي.

وقام بتراجينيو باصطحاب وفد الأهلي في جولة تفقدية بملعب سانتياجو بيرنابيو وملحقاته الجديدة، كما لبى مرتجي وسراج دعوة رئيس جامعة ريال مدريد بحضور مباراة الريال وأوساسونا بالدوري الأسباني.

وتوجه وفد النادي الأهلي إلى اسبانيا قبل 4 ايام بتكليف من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي لحضور المؤتمر المشار إليه وإجراء العديد من المقابلات المهمة مع المسئولين عن تطوير صناعة كرة القدم من الدول المختلفة والعرض على مجلس الإدارة عقب العودة للقاهرة.