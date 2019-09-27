شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم ميودراج مع الكرة الليبية قبل مواجهة الاسماعيلي والأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مواجهة مرتقبة ستجمع الإسماعيلى مع منافسه أهلى بنى غازى الليبى فى الرابعة عصر الجمعة باستاد مصطفى بن جنات بمدينة المنستير ، لحساب جولة الإياب من دور الــ32 ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

ويقود الإسماعيلى المدرب الصربى “ميودراج يسيتش” الذى سمى بصائد البطولات فى ليبيا حينما تولى فريق أهلى طرابلس الليبى.

وقاد يسيتش صاحب الــ60 عام الفريق الليبى للتتويج بالدورى والسوبر الليبى موسم 2009-2010 بجانب الكأس الوطنى نسخة 2009.

وبشكل عام فقد نجح المدرب الصربى فى حصد العديد من الألقاب خلال مسيرته بدأت بلقب الدوري اليوغوسلافي مع فريق بارتيزان موسم 1982-1983.

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وفي عام 2000 توج بلقب البطولة العربية مع الصفاقسي التونسي، ومع فريق سسكا صوفيا البلغاري فاز بلقب الدوري البلغاري موسم 2004-2005، والكأس المحلي عام 2006.

كما نجح “يسيتش” في الفوز بـ3 ألقاب مع فريق بي إف سي ليتيكس لوفيتش البلغاري، إذ توج بلقب كأس بلغاريا عام 2008، والسوبر البلغاري عامي 2007 و2008.

أما آخر ألقاب “يسيتش” فكان تتويجه مع فريق يانجون، بحصد الدوري في مينمار عام 2015.

فهل ينجح المدرب الصربى فى استكمال مسيرته الناجحة بالتتويج بلقب جديد ضمن صفوف الإسماعيلى ؟