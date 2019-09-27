شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..انطلاق البطولة العربية الثامنة لكرة السرعة بملاعب نادي الصيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الجمعة البطولة العربية الثامنة لكرة السرعة على ملاعب نادى الصيد بمدينة 6 أكتوبر خلال الفترة من 25 حتى 30 سبتمبر الجارى

ويشارك فى البطولة 12 منتخبًا هم "الجزائر – ليبيا - السودان - المغرب – الأردن - لبنان - اليمن - البحرين - الإمارات - السعودية - جزر القمر - إضافة إلى مصر"

وتسعى مصر للحفاظ على لقبها الذى تسيطر عليه منذ بداية البطولة حتى الآن

ومن جانبه أعرب المستشار عمرو حسين رئيس الاتحادين المصرى والعربى لكرة السرعة عن شكره لجميع الوفود المشاركة فى البطولة متمنيًا لهم قضاء وقت ممتع فى القاهرة، مشيدًا بالطفرة التى حققتها اللعبة خلال الأعوام الماضية وانتشارها بين ربوع العالم العربى

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وأضاف حسين أنه يعمل على توسيع رقعة الممارسين للعبة فى الوطن العربى، موضحًا أن الأمور سارت بشكل مميز خلال الأعوام الماضية.