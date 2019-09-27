شكرا لقرائتكم خبر عن كانو سبورت يتدرب اليوم ببرج العرب استعداداً لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية مرانه الأخير اليوم، الجمعة، على ملعب برج العرب حسب لوائح الأتحاد الافريقي لكرة القدم استعداداً لمباراة الأهلي المقرر لها الثامنة من مساء غداً ببرج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

ورغم خسارة الفريق الغيني في لقاء الذهاب على ملعبه بثنائية نظيفة، إلا أنه فرض سياجاً من السرية حول تدريباته بالقاهرة ورفض حضور أحداً من ممثلي الاهلي خلال مران الفريق اليوم الذى سيقام عل ملعب برج العرب.