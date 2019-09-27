«السعودية» تُحلق بنادي النصر عبر الطيران الخاص لموسم كامل

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365:

احتفت الخطوط السعودية مساء أمس الخميس 27 محرم 1441هـ الموافق 26 سبتمبر 2019م ببعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في مبنى الطيران الخاص بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

حيث يواصل الناقل الوطني وللعام الرابع على التوالي رعايته لمسابقات الكرة السعودية والمنتخب الوطني من خلال شراكته مع الاتحاد السعودي لكرة القدم والتي تتضمن تقديم خدمة التنقل جواً عبر صالات طيران السعودية الخاص لبطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين‪ .

وفور وصول بعثة الفريق يتقدمهم عضو مجلس إدارة نادي النصر ناصر الجميد والجهاز الفني والإداري ، استقبلهم الرئيس التنفيذي لطيران السعودية الخاص الدكتور فهد بن ابراهيم الجربوع وعدد من منسوبي “السعودية” حيث أقيم احتفال مبسط بتجهيز تورتة خاصة إلى جانب توزيع عدد من الهدايا التذكارية‪.

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وثمّن الجميد دعم “السعودية” للقطاع الرياضي وما وجدته بعثة الفريق من اهتمام ورعاية واحتفاء على متن الطائرة وفي صالة الوصول بما يعكس تطور خدمات الناقل الوطني‪ .

تجدر الإشارة إلى أن النادي الأهلي أول المستفيدين من خدمة التنقل عبر صالات طيران “السعودية” الخاص في الموسم الأول تلا ذلك نادي الهلال خلال الموسمين الثاني والثالث ، ثم نادي النصر خلال الموسم الحالي‪ .

ومن المقرر أن يشهد الموسم الرابع لرعاية “السعودية” لمسابقات الكرة السعودية تقديم العديد من المبادرات والبرامج والفعاليات المتميزة ومواصلة نجاح المواسم الماضية ، وتجسيد الدور المؤسسي للناقل الوطني وعم الأنشطة الرياضية والشبابية في المملكة والمساهمة في تنمية وتطوير القطاع الرياضي.

كما تسعى “السعودية” عبر شراكاتها الرياضية لاستثمار المساحة الكبيرة التي تقدمها كرة القدم على مختلف الأصعدة في بناء قنوات تواصل مع كافة شرائح المجتمع والتعريف بالمنتجات المبتكرة والخدمات الجديدة .