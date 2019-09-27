شكرا لقرائتكم الجبهة اليسرى للزمالك تسبب أزمة لميتشو قبل مباراة جينيراسيون فوت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعيش الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، حالة من الحيرة بسبب الجبهة اليسرى للزمالك، فى مباراة جينيراسيون فوت السنغالى، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا، كان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الفريق السنغالى بهدفين مقابل هدف.

ولم يستقر المدير الفنى للزمالك حتى الأن على اللاعب الذى سيعتمد عليه فى هذا المركز أمام جينيراسيون فوت فى لقاء العودة ومازال ميتشو يفاضل بين الثنائى محمد عبد الشافى وعبد الله جمعة ورغم تفضيل ميتشو لعبد الشافى فى الجبهة اليسرى أمام بطل السنغال، إلا أن هناك بعض الأصوات داخل الجهاز المعاون تنادى بضرورة الاعتماد على عبد الله جمعة فى هذا المركز، خاصة وأن اللاعب يمتلك قوة بدنية ومهارة وسرعة يستطيع من خلالها التغلب على لاعبين جينيراسيون فوت، الذين يمتازون بالقوة البدنية.