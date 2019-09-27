شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الإسماعيلى وأهلى بنى غازى اليوم الجمعة 27 / 9 / 2019 بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق الاسماعيلى نظيره أهلى بنى غازى الليبى فى تمام الخامسة عصر اليوم الجمعة على ملعب بن جنات بالمنستير بدولة تونس، ضمن مواجهات إياب الدور 32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال بحثاً عن حسم تأهل الدراويش للدور التالى للبطولة العربية..وكانت مباراة الذهاب التى أٌقيمت على استاد الإسماعيلية انتهت بفوز الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين، ويكفى أبناء السمسمية التعادل فى تونس أو الخسارة بهدف نظيف من أجل حسم التأهل لدور الــ16 بالبطولة .

وتقام مباراة الاسماعيلى وأهلى بنى غازى الليبى بتونس نظراً لعدم استقرار الأوضاع الأمنية فى ليبيا ، وقام الإتحاد العربى لكرة القدم بتعيين الحكم الدولى التونسى هيثم قيراط لإدارة مباراة أهلى بنغازى الليبى مع الإسماعيلى، ويعاون الدولى التونسى كل من فوزى الجريدى ومحمد بكير، فيما سيكون سليم بلخواص حكما رابعا بجانب رضا كريم

ونرصد أهم المعلومات عن مباراة الاسماعيلى وأهلى بنى غازى الليبى فى السطور التالية..

* 7 لاعبين سنة أولى مباريات خارجية

وتضم قائمة الدراويش 7 لاعبين انضموا للمرة الأولى ضمن صفوف بعثة الدراويش إلى تونس وهم أحمد مدبولى ومحمد حمدى زكى وهمام طارق وبيكيتى سيلفا وإبراهيم أبو اليزيد ومحمد بيومى ومحمود عبد المنصف.

*10 لاعبين احترفوا فى الدوري الليبى

وسبق لأكثر من لاعب مصرى الاحتراف بالدورى الليبى، منهم لاعبا الإسماعيلى سابقا عمر جمال ويوسف جمال.

وضمت القائمة كلا من عمر جمال، أحمد رؤوف، أحمد عيد عبد الملك، أيمن حفنى، أحمد حسن مكى، أحمد عبد الظاهر، أسامة عزب، معاذ الحناوى، عبدالله فاروق، يوسف جمال.

*46 مباراة عربية للدراويش

خاض الإسماعيلى حتى الآن خلال مشواره بالبطولة العربية 46 مباراة حقق خلالها الفوز فى 24 مباراة وتعادل فى 15 وخسر 7 لقاءات، وسجل 77 هدفا ومنى شباكه بـ42 هدفا.

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*حكاية المدربين المصريين مع أندية ليبيا

وسبق لأكثر من مدرب مصرى قيادة منافس الإسماعيلى من قبل وهم الراحل عبده صالح الوحش وطارق العشرى ومحمد عودة.

وعلى صعيد الأندية الليبية بشكل عام، فقد درب كل من إيهاب جلال وحسام البدرى وطلعت يوسف فريق أهلى طرابلس، فيما أشرف عماد سليمان ومحمود جابر مدربا الإسماعيلى سابقا على تدريب فريقى خليج سرت والهلال على الترتيب.

*ترتيب هدافى الدراويش فى شباك الأندية الليبية

- خمسة أهداف .. أميرو.

- ثلاثة أهداف .. على أبو جريشة وسيد عبد الرازق وأسامة خليل وجون أوتاكا.

- هدفان .. طارق فهيم وإسماعيل حفنى ومحمد بركات ووجيه عبد الحكيم.

- هدف .. أحمد مدبولى وعبد الرحمن مجدى ومحمد صلاح أبو جريشة وحمزة الجمل وإسلام الشاطر.