شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يواجه عرب الرمل وديا استعدادا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق الكرة بنادى مصر المقاصة نظيره فريق عرب الرمل أحد أندية القسم الثاني علي ملعب ستاد السلام وديا، اليوم الجمعة، وذلك ضمن استعدادات الفريق الفيومي لمواجهة الزمالك يوم 3 أكتوبر المقبل فى الأسبوع الثانى بالدورى .

ويسعى الجهاز الفني للفريق الفيومي، خلال مباراة الرمل، لتجربة أغلب اللاعبين لتجهيزهم فنيا وبدنيا واكسابهم حساسية المباريات خاصة أن مباراة الزمالك ستكون الخميس المقبل.

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وعقد الجهاز الفني للمقاصة جلسة مع اللاعبين لتأهيلهم نفسيا قبل لقاء الزمالك وطالبهم بمواصلة مسيرة الانتصارات في الدوري للمنافسة مع الكبار من البداية.

وكان فريق المقاصة قد استأنف تدريباته الأربعاء الماضي بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي ، بعد العودة من الراحة 48 ساعة بعد الفوز علي اسوان 1/2 بأولي مبارياته بالدوري .

وحرص الجهاز الفني علي تدريج الحمل التدريبي، مع أداء تدريبات تأهيلية بالكرة.