رياضة | توتنهام يوافق على رحيل هاري كين.. وريال مدريد وبرشلونة ينتظران

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام يوافق على رحيل هاري كين.. وريال مدريد وبرشلونة ينتظران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقرت إدارة نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي؛ على الموافقة لرحيل البريطاني هاري كين لاعب الفريق؛ خلال المرحلة المقبلة.

وكانت إدارة السبيرز؛ حددت سعر لاعبها تحسبًا لطلبه الرحيل، في ظل الأوضاع السيئة التي يعيشها النادي منذ بداية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة "ذا صن البريطانية"، إن إدارة النادي؛ لن تمانع في رحيل هاري كين؛ ولكنها ستطلب رحيله بمبلغ لن يقل عن 250 مليون جنيه إسترليني.

وينوي دانييل ليفي رئيس توتنهام؛ السماح للاعب الفريق؛ بالرحيل لأي من الأندية الكبرى؛ من بينها ريال مدريد وبرشلونة، والتي تستعد للحصول على خدماته مقابل المبلغ المادي المطلوب؛ والذي سيكون الأعلى في التاريخ؛ كاسرا رقم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي؛ والذي رحل من برشلومنة مقابل 220 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي.

وودع فريق توتنهام مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية في مباراة الأولى من البطولة في مبارة مثيرة، حيث خرح توتنهام من فريق كولشستر يونايتد الذي يلعب الدرجة الثالثة بركلات الترجيح، وبعد ان ساد المباراة التعادل السلبي.

وسقط توتنهام بركلات الترجيح 3-4، بعدما أهدر الدنماركي كريستيان إريكسين والبرازيلي لوكاس مورا ركلتيهما، فيما سجل ديلي آلي والأرجنتيني ايريك لاميلا والكوري الجنوبي هيونغ مين سون للفريق اللندني.

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وتأهل فريق مانشستر سيتي إلى دور الـ16 بفوزه السهل على بريستون نورث إند من الدرجة الأولى بثلاثية نظيفة في مباراة أشرك خلالها مدربه الإسباني جوسيب جوارديولا تشكيلة غاب عنها الكثير من النجوم، وعلى رأسهم البلجيكي كيفن دي بروين والأرجنتيني سيرخيو أجويرو.

وافتتح رحيم ستيرلينج التسجيل للسيتي في الدقيقة 19 بعد تمريرة من الإسباني إيريك جارسيا، فتلاعب الجناح الإنجليزي بالمدافعين، وأظهر مهارة كبيرة بالتغلب عليهم قبل أن يكمل طريقه نحو المرمى بتسديده خادعة من نقطة الجزاء.

وضاعف البرازيلي جابريال خيسوس النتيجة لفريق "سيتيزنس" بعد تمريرة متقنة من ستيرلينغ، لينسل بعدها بين المدافعين، ويسدد بيسراه في الجهة العكسية بين قدمي الحارس (35).

وسجل دافيد سيلفا الهدف الثالث لفريقه بعدما استلم تمريرة ستيرلينج، ودخل عن الجهة اليسرى وحاول تمريرها إلى أحد زميليه البرتغايل برناردو سيلفا أو خيسوس المتواجدين في المربع الصغير، لكن المدافع ريان ليدسون حاول قطعها لترتطم به وتحول طريقها إلى المرمى بعيداً عن متناول الحارس.

وسحق فريق أرسنال ضيفه نوتنغهام فوريست (الدرجة الأولى) بخماسية نظيفة سجلها البرازيلي جابريال مارتينالي (31 و90+2) وروب هولدينج (71)، جوزيف ويلكوك (77)، ورييس نيلسون (84).

وتأهل إيفرتون إلى دور الـ16 بفوزه على مضيفه شيفيلد وينسداي (الدرجة الأولى) بهدفين نظيفين سجلهما دومينيك كلافيرت لوين في الدقيقتين 6 و10.

وتأهل فريق ليستر سيتي إلى الدور الـ 16 من مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بفوز ثمين على مضيفه لوتون تاون من الدرجة الأولى بأربعة اهداف دون مقابل، حيث سجل ديماري جراي الهدف الأول في الدقيقة 34، ليضيف زميله جايمس جاستن الهدف الثاني بعد 10 دقائق، في حين جاء الهدف الثالث عن طريق البلجيكي يوري تياليمان (79)، ليختتم غراي ما بدأه ويسجل الهدف الرابع في الدقيقة 86 من المباراة.