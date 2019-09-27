رياضة | فينجر يغازل مانشستر يونايتد

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن رغبة الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني السابق لنادي أرسنال الإنجليزي، في تدريب مواطنه مانشستر يونايتد، خلال الفترة المقبلة خلفًا للنرويجي سولسكاير.

وصرح أرسين فينجر لصحيفة "ميرور" البريطانية قائلاً: "أعلم ما يحتاجه اليونايتد للعودة إلى المنافسة، ويعد أمر تدريب مانشستر يونايتد وظيفة "الأحلام" لأي مدرب في العالم.

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وتابع فينجر تصريحاته قائلاً: "على الأقل أي مدرب يجب أن يمتلك الشجاعة والثقة الكافية، وأنا لدي الثقة والشجاعة، بالغضافةإلى أفكاري لتدريب الفريق، وبالنسبة لهؤلاء اللاعبين المتواجدين فأرى أنني يمكنني تكوين فريقًا قادرًا على التحدي بهم، ليسوا بعيدين كما يعتقد العديد من الأشخاص".

واختتم: "الفريق ليس لديه أسلوب لعب، لذلك هم في حاجة للتدريب والتطوير مثلما قلت سابقا، وبالتعاقد مع 4 لاعبين سيتحول الفريق للمنافسة على جميع البطولات، لن أقول أسمائهم لأنهم سيتصدرون الصحف وقتها".

ومن الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يعاني من سلسلة نتائج سلبية خاصة على مستوى بطولة الدوري الإنجليزي منذ بداية الموسم، وكان أخر نتيجة لليونايتد فوز هذيل على روتشديل، مساء الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الرابطة الغنجليزية للمحترفين، بركلات الجزاء، بعد إنتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.