شكرا لقرائتكم مران أخير لـ كانو سبورت بملعب برج العرب إستعداداً لمباراة الاهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية مرانه الأخير اليوم ،الجمعة، على ملعب برج العرب حسب لوائح الأتحاد الافريقي لكرة القدم إستعداداً لمباراة الاهلي المقرر لها الثامنة من مساء غداً ببرج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

ورغم خسارة الفريق الغيني في لقاء الذهاب على ملعبه بثنائية نظيفة إلا أنه فرض سياجاً من السرية حول تدريباته بالقاهرة ورفض حضور أحداً من ممثلي الاهلي خلال مران الفريق اليوم الذى سيقام عل ملعب برج العرب.