شكرا لقرائتكم مصر المقاصة يلتقي عرب الرمل وديا ضمن الاستعدادات لمواجهة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه فريق الكرة بنادى مصر المقاصة نظيره فريق عرب الرمل أحد أندية القسم الثاني علي ملعب ستاد السلام وديا، اليوم الجمعة، وذلك ضمن استعدادات الفريق الفيومي لمواجهة الزمالك يوم 3 أكتوبر المقبل فى الأسبوع الثانى بالدورى .

ويسعى الجهاز الفني للفريق الفيومي، خلال مباراة الرمل ، لتجربة أغلب اللاعبين لتجهيزهم فنيا وبدنيا واكسابهم حساسية المباريات خاصة ان مباراة الزمالك ستكون الخميس المقبل.

وعقد الجهاز الفني للمقاصة جلسة مع اللاعبين لتأهيلهم نفسيا قبل لقاء الزمالك وطالبهم بمواصلة مسيرة الانتصارات في الدوري للمنافسة مع الكبار من البداية.

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وكان فريق المقاصة قد استأنف تدريباته الأربعاء الماضي بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي ، بعد العودة من الراحة 48 ساعة بعد الفوز علي اسوان 1/2 بأولي مبارياته بالدوري .

وحرص الجهاز الفني علي تدريج الحمل التدريبي، وتقسيم اللاعبين إلي مجموعتين،وقاموا بعمل فقرة تأهيلية بالكرة.