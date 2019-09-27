شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم غلق باب التسجيل فى بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغلق اليوم الاتحاد الأفريقى للتايكوندو برئاسة أحمد الفولى باب التسجيل ببطولة العالم الشاطئية للتايكوندو ، والتى تقام فى الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر المقبل بسهل حشيش بالغردقة .

ويرأس اللجنة المنظمة للبطولة عزة الفولي، نائب رئيس الاتحاد العربي و مديرة الرخص الدولية بالاتحاد العالمي ، بينما يتولى وسام الغامري مهمة المدير التنفيذى للبطولة.

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وأعلن الاتحاد الأفريقى خلال الساعات الماضية عن مشاركة 9 دول فى البطولة حتى الان ، ومن المنتظر زيادة العدد خلال الساعات المقبلة، وهو المتاح لحين غلق باب التسجيل .

يذكر أن التايكوندو لم يحدد موعد الجمعية العمومية للاتحاد حتى الان ، على أن يتم تحديدها خلال ساعات .