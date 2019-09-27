شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى سابع جولات دورى محترفى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الجمعة، منافسات قوية فى إطار ابع جولات دورى المحترفين الرجال لكرة اليد للموسم المحلى 2019 / 2020 .
تشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من ، جزيرة الورد مع الزمالك و الحوار مع حدائق الأهرام و طلائع الجيش مع محافظة الفيوم و الزهور مع هليوبوليس و الأوليمبى مع الجزيرة و الطيران مع سموحة و المعادى مع أصحاب الجياد و الأهلى مع البنك الأهلى و 6 أكتوبر مع سبورتنج .
فيما تقام الجولة الثالثة المؤجلة على صعيد المرتبط 2002 يوم الجمعة المقبلة بمواجهات بين كلا من ، الأوليمبى مع الزمالك و هليوبوليس مع الطيران و المعادى مع طلائع الجيش و الأهلى مع حدائق الأهرام و 6 أكتوبر مع جزيرة الورد و سبورتنج مع الحوار و البنك الأهلى مع محافظة الفيوم و أصحاب الجياد مع الزهور و الجزيرة مع سموحة .
ومن المقرر أن تقام قرعة كأس مصر للموسم الجديد على صعيد المراحل السنية المختلفة يوم 19 أكتوبر المقبل فى مقر الاتحادات.
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