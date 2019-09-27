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مواجهات قوية فى سابع جولات دورى محترفى كرة اليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الجمعة، منافسات قوية فى إطار ابع جولات دورى المحترفين الرجال لكرة اليد للموسم المحلى 2019 / 2020 .

 

تشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من ، جزيرة الورد مع الزمالك و الحوار مع حدائق الأهرام و طلائع الجيش مع محافظة الفيوم و الزهور مع هليوبوليس و الأوليمبى مع الجزيرة و الطيران مع سموحة  و المعادى مع أصحاب الجياد و الأهلى مع البنك الأهلى و 6 أكتوبر مع سبورتنج .

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فيما تقام الجولة الثالثة المؤجلة على صعيد المرتبط 2002 يوم الجمعة المقبلة  بمواجهات بين كلا من ، الأوليمبى مع الزمالك و هليوبوليس مع الطيران و المعادى مع طلائع الجيش و الأهلى مع حدائق الأهرام و 6 أكتوبر مع جزيرة الورد و سبورتنج مع الحوار و البنك الأهلى مع محافظة الفيوم و أصحاب الجياد مع الزهور و الجزيرة مع سموحة .

 

ومن المقرر أن تقام قرعة كأس مصر للموسم الجديد على صعيد المراحل السنية المختلفة يوم 19 أكتوبر  المقبل فى مقر الاتحادات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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