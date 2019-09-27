وفد الأهلي في إسبانيا يتلقى اقتراحاً بمواجهة ريال مدريد في بيرنابيو

محمد اسماعيل - القاهرة - تلقى وفد النادي الأهلي المتواجد الآن في إسبانيا اقتراحاً من بتراجينيو مدير العلاقات العامة في نادي ريال مدريد لمواجة نادي العاصمة الإسبانية ودياً في ملعبه سنتياجو بيرنابيو في موعد يتحدد لاحقاً.

ويضم وفد الأهلي في إسبانيا خالد مرتجي ومحمد سراج عضوا مجلس الإداراة، وذلك من أجل المشاركة في مؤتمر صناعة كرة القدم العالمية.

اجتماع وفد الأهلي مع مدير العلاقات العامة في ريال مدريد كان ودياً، لكنه شهد الاقتراح بمواجهة بطل مصر مع بطل إسبانيا في مدريد ودياً.

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وكان الأهلي قد واجه ريال مدريد ودياً في استاد القاهرة عام 2001 وفاز نادي القرن الإفريقي على نظيره الأوروبي بهدف النيجيري صنداي من صناعة حسام غالي.

واصطحب بتراجينيو وفد الأهلي في جولة تفقدية بملعب الريال وملحقاته الجديدة ولبى مرتجي وسراج دعوة رئيس جامعة ريال مدريد بحضور مباراة الريال وأوساسونا في الدوري الأسباني.

وكان وفد النادي قد توجه إلى اسبانيا قبل اربعة ايام بتكليف من محمود الخطيب رئيس النادي لحضور المؤتمر المشار إليه وإجراء العديد من المقابلات المهمة مع المسئولين عن تطوير صناعة كرة القدم من الدول المختلفة والعرض على مجلس الإدارة عقب العودة للقاهرة.