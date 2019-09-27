الأهلي يواجه ريال مدريد في البرنابيو قريبًا

تُحضر إدارة النادي الأهلي لمفاجأة مميزة لعشاق الفريق مطلع العام الجديد، بالتحديد أثناء فترة العطلة الشتوية أو في بداية الصيف المقبل على أبعد تقدير، بتنظيم مباراة ودية مع ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو.

وفاز الأهلي بهدف دون رد على ريال مدريد عام 2001 في احتفالية “بطل القرن” بعد حصول تتويج ريال مدريد بلقب القرن الأوروبي من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، وتتويج الأهلي بلقب بطل القرن الأفريقي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”.

وسجل الهدف الوحيد “صنداي” في مباراة شهدت مشاركة جميع نجوم النادي الملكي بداية من روبرتو كارلوس وميشيل سالجادو وفيرناندو هييرو وصولاً بكلود ماكيليلي ولويس فيجو وزين الدين زيدان والهداف راؤول جونزاليس.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي لموقع MercatoDay إن الأهلي قد يواجه ريال مدريد في مباراة ودية مقترحة قريبًا، على أن تقام على ملعب سانتياجو برنابيو في مدريد، وعلى الأرجح ستكون خلال العطلة الشتوية مطلع عام 2020 أو في بداية فصل الصيف”.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي بيانًا يؤكد في هذه المعلومات، قال فيه “عقد وفد النادي الأهلي المتواجد حاليًا في إسبانيا، اجتماعًا مع مدير العلاقات الدولية بنادي ريال مدريد ورئيس الجامعة بمكتب النادي (إيميليو بوتراجينيو)، شهد مناقشة العديد من الملفات”.

وأضاف البيان “شرح بوتراجينيو آلية العمل في نادي ريال مدريد لوفد الأهلي المكون من المهندس خالد مرتجي والمهندس محمد سراج الدين، وتحدث عن مصادر التمويل وتطويرها باستمرار وكيفية تمويل المشروعات الكبرى للنادي الملكي ومنها تطوير ملعبه الحالي سنتياجو بيرنابيو”.

ويتواجد وفد من النادي الأهلي في إسبانيا هذه الأيام من أجل المشاركة في مؤتمر صناعة كرة القدم العالمية.

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وأكد الأهلي في بيانه أن وفده بقيادة خالد مرتجي تحدث مع بوتراجينيو عن إقامة مباراة ودية بين الأهلي والريال يتم تحديدها في وقت لاحق على غرار مباراة القرن التي أقيمت بين الناديين عام 2001، وانتهت لمصلحة الأهلي بهدف للا شئ.

وأوضح البيان “اقترح بوتراجينيو إقامة المباراة في مدريد ورحب وفد الأهلي بالإقتراح لحين العرض على مجلس الإدارة”.

واصطحب بوتراجينيو وفد الأهلي في جولة تفقدية بملعب الريال “سانتياجو برنابيو” بالإضافة إلى جولة في الملحقات الجديدة للملعب، ولبى مرتجي وسراج دعوة رئيس جامعة ريال مدريد بحضور مباراة الريال وأوساسونا في الدوري الأسباني ليلة الثلاثاء والتي شهدت فوز الريال بهدفين دون رد.

وكان وفد النادي الأهلي قد توجه إلى إسبانيا قبل أربعة ايام بتكليف من رئيس مجلس الإدارة محمود الخطيب لحضور المؤتمر المشار إليه وإجراء العديد من المقابلات المهمة مع المسؤولين عن تطوير صناعة كرة القدم من الدول المختلفة والعرض على مجلس الإدارة عقب العودة للقاهرة.

ملخص مباراة الاهلي وريال مدريد 1-0