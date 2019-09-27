رياضة | "خليفة رونالدو" رفض عرض برشلونة من أجل عيون مدريد 

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خليفة رونالدو" رفض عرض برشلونة من أجل عيون مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية برتغالية، بأن نجم منتخب البرتغال قد تلقى عروض قوية من قبل أندية إسبانية على رأسها برشلونة وكذلك من بطل الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي، وذلك من أجل الإنتقال إليهم وتركه ناديه السابق بنفيكا، ولكن اللاعب قد فضل الذهاب نحو مدربد.

وقال "يناتو بايفا"، مدرب نادي بنفيكا البرتغالي بأنه قد نصح جواو فيليكس، نجم بنفيكا السابق رفض فكرة بالإنتقال إلى صفوف نادي إتليتكو مدريد، والإنتقال نحو برشلونة ومان سيتي، ولكن اللاعب قد رفض هذا الأمر، وفضل الإنتقال إلى الروخوبلانكوس في مدريد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة، “The sportsman”نقلًا عن لسان مدرب بنفيكا السابق والذي قال: "في الحقيقة لقد أعطيت النصيحة لجواو قبل انضمامه للأتلتي؟ نعم، لقد قلت له مانشستر سيتي أو برشلونة، أختارت له مانشستر سيتي بسبب جوارديولا، أو برشلونة بسبب طريقة لعبه، وأعتقد أن شخصية وخصائص جواو فيليكس تتلاءم أكثر مع السيتي أو برشلونة”.

وأكمل مدرب الفريق البرتغالي السابق تصريحاته، ليؤكد بأنه يكن كل الإحترام والتقدير لإتليتكو مدريد ومدربه سيموني، ولكنه في الوقت ذاته، كان يرى أن فكرة إنتقال فيليكس إلى صفوف مان سيتي تحديدًا ستكون أفضل بالنسبة لنجم منتخب البرتغال الصاعد.

الجدير بالذكر، أن جواو فيليكس قد إنتقل إلى صفوف نادي إتليتكو مدريد قادمًا من صفوف نادي بنفيكا في الصيف الماضي في صفقة كلفت إدارة الفريق المدريدي نحو 120 مليون يورو، وهي صفقة قياسية بالنسبة للفريق صاحب الألوان البيضاء والحمراء في العاصمة الإسبانية.