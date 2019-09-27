رياضة | مفاجأة.. نجم برشلونة محروم من اللعب في كأس العالم 

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نجم برشلونة محروم من اللعب في كأس العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت تقارير إعلامية، إن نجم نادي برشلونة قد أصبحت فرص مشاركته في بطولة كأس العالم المقبلة، ضعيفة للغاية، وذلك على الرغم من فترة التالق الكبيرة التي يعيش فيها اللاعب في الوقت الحالي.

وفي هذا الصدد، قالت كادينا كوبيه، بأن نجم برشلونة الشاب، أنسو فاتي، قد أصبح من غير المتوقع أن يتواجد في بطولة كأس العالم المقبلة تحت 17، وذلك دون أن تكشف الصحيفة عن أي أسباب وراء ذلك، وهو ما أثر إستغراب البعض، خاصة بعدما تحصل اللاعب على الجنسية الإسبانية، مما يجعله جاهز للمشاركة رفقة اللاروخا.

ولكن بعض المصادر الإعلامية الأخرى، قد كشفت عن كون نادي برشلونة هو من رفض إنضمام اللاعب، انسو فاتي، إلى صفوف منتخب إسبانيا للناشئين في الوقت الحالي، وذلك بعدما تم إستدعاء اللاعب لصفوف منتخب الناشيئن، ولكن برشلونة قد أكد بأن مشاركة اللاعب في مونديال الشباب في البرازيل والذي ينطلق يوم 26 أكتوبر المقبل، سوف تحرم النادي من جهود اللاعب في فترة مهمة من الموسم، ومن المتوقع بأن يغيب بسببها عن مباريات هامة مثل مباراة الكلاسيكو.

وأشارت التقارير، أن الاتحاد الإسباني سيفكر في حل وسط، وهو ضم اللاعب لمنتخب تحت 21 عاماً الذي يخوض مباريات التصفيات المؤهلة للأمم الأوروبية للشباب خلال التوقف الدولي الشهر المقبل.