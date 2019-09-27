رياضة | برشلونة يخطط لضم نجم نابولي في صفقة مدوية خلال صيف 2020 

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يخطط لضم نجم نابولي في صفقة مدوية خلال صيف 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت تقارير إعلامية، إن نجم نادي نابولي ولاعب خط وسط المنتخب الإسباني، قد أصبح مرشح بقوة للإنضمام إلى صفوف نادي برشلونة في صيف عام 2020، وذلك في ظل سعى الفريق الكتالوني لتدعيم خط وسط الفريق، مع إقتراب موعد إعتزال الدولي الإسباني سيرجيو بوسكيتس، والذي ظل متمسكًا بمكانه في التشكيلة الأساسية لنادي برشلونة على مدار ال10 سنوات الماضية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن برشلونة قد وضع عينه على "فابيان رويز" لاعب ريال بيتس السابق، ونابولي الحالي، من أجل أن يكون هو البديل المحتمل لسيرجيو بوسكيتس، حيث ضم برشلونة في الصيف الحالي، اللاعب فرانكي دي يونج من أياكس، ومع وجود أرثر ميلو في الفريق، أصبح نادي برشلونة في حاجة إلى قطعة جديدة لتكملة خط وسطه، ولن يجد أفضل من فابيان رويز للقيام بهذا الدور، خاصة بعد المستوى الرائع الذي يقدمه اللاعب رفقة فريقه في هذا التوقيت.

وكانت تقارير صحيفة إسبانية قد أشارت إلى كون، فابيان رويز، ليس هدفًا لبرشلونة فقط، بل هناك أكثر من نادي أوروبي يجهز لتقديم عرض للحصول على خدمات اللاعب، ولكن رغبة فابيان رويز قد تكون حاسمة في هذا الأمر، لذا فإن برشلونة يستهدف إقناع اللاعب ووكيل أعماله في بداية الأمر قبل خوض مفاوضات جادة مع نابولي المعروف بأنه لا يترك لاعبيه يرحلون بسهولة