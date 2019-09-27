شكرا لقرائتكم أهلى بني غازي يطرح 2000 تذكرة لمواجهة الاسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يطرح اليوم الجمعة منذ الصباح الباكر، مسئولو أهلى بنى غازى الليبى 2000 تذكرة لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها الخامسة من مساء اليوم الجمعة باستاد مصطفى بن جنات فى المنستير ، لحساب جولة الإياب من دور الــ32 ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

وتسلم مسئولو بعثة الإسماعيلى التى يترأسها المستشار محمد الكلية حصتهم من التذاكر والتى تقدر نسبتها بنحو 5% من إجمالى التذاكر البالغ عددها 2000 تذكرة والخاصة بمباراة الفريق أمام أهلى بنى غازى الليبى .

ومن المقرر أن يساند الإسماعيلى عددا من أعضاء السفارة المصرية والجالية المقيمة هناك.

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وكانت مباراة الذهاب التى أٌقيمت على استاد الإسماعيلية انتهت بفوز الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين، ويكفى للدراويش التعادل فى تونس أو حتى الخسارة بهدف نظيف من أجل حسم التأهل لدور الــ16 بالبطولة.

وتقام مباراة الإسماعيلى وأهلى بنى غازى الليبى بتونس نظرا لعدم استقرار الأوضاع الأمنية فى ليبيا، وقام الاتحاد العربى لكرة القدم بتعيين الحكم الدولى التونسى هيثم قيراط لإدارة مباراة أهلى بنغازى الليبى مع الإسماعيلى، ويعاون الدولى التونسى كل من فوزى الجريدى ومحمد بكير، فيما سيكون سليم بلخواص حكما رابعا بجانب رضا كريم.