شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك يعلن إقامة مباراة جينيراسيون على ملعب برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إقامة مواجهة فريقه أمام جينيراسيون فوت السنغالى على ملعب برج العرب يوم الأحد القادم فى تمام الساعة الثامنة مساء فى إياب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا. قال رئيس الزمالك فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" توزيع التذاكر سيبدأ من الغد فى إسكندرية والقاهرة". وتمنى رئيس الزمالك فوز فريقه وتأهله لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا علما بأن مواحهة الذهاب انتهت بخسارة الأبيض 2 -1.

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