3X3 للعين والشارقة وعجمان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حسم العين القمة رقم 90 في تاريخ مبارياته مع الوصل لصالحه، بعد فوزه على «الإمبراطور» 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس، بزعبيل في افتتاح الجولة الثانية من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

ورفع العين رصيده إلى 6 نقاط، ليشارك الشارقة حامل اللقب الصدارة، بعد فوز «الملك» الكبير أيضاً على اتحاد كلباء 3-1.

وفاز عجمان على النصر 3-1، وتعادل الظفرة مع بني ياس 1-1.

ويلعب اليوم شباب الأهلي مع الفجيرة، والوحدة مع الجزيرة، وخورفكان مع حتا. واللقطة لشيوتاني وهو يحتفل بالهدف الأول للعين، وفي الاطار حسين عبد الرحمن يحتفل بهدف عجمان الثاني (تصوير: محمد شعلان وكمال الضو)