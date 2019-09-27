شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق دورى الدرجة الثانة للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم منافسات دورى الدرجة الثانية للكاراتيه، والذى يستمر على مدار يومين، حيث تختتم المنافسات غدا السبت .
وتقام المنافسات فى 3 صالات هى استاد القاهرة، وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية والصالة المغطاة بقنا.
شارك منتخب الكاراتيه فى بطولة سيرياس الدولية، بشيلى وحقق اللاعبون خلالها ذهبية وبرونزية، أحرز الذهبية جيانا فاروق، بينما سجل البرونزية فريال أشرف، وتعود البعثة مساء اليوم.
يذكر أن جيانا فاروق أحرزت ذهبية الدورى العالمى الذى أقيم باليابان أيضا بعد المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية وتحقيق برونزية.
كان اتحاد الكاراتيه قد حدد يوم 10 أكتوبر لعقد الجمعية العمومية للاتحاد لمناقشة الميزانية و الحساب الختامى ، و مناقشة طلبات الاندية و الهيئات اعضاء العمومية .
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