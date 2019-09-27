الارشيف / اخبار الرياضه

موعد مباراة الإسماعيلى وأهلى بنى غازى اليوم الجمعة 27 / 9 / 2019 بالبطولة العربية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الإسماعيلى وأهلى بنى غازى اليوم الجمعة 27 / 9 / 2019 بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق الإسماعيلى نظيره أهلى بنى غازى الليبى على ملعب بن جنات بالمنستير بدولة تونس، ضمن مواجهات إياب الدور 32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال بحثاً عن حسم تأهل الدراويش للدور التالى للبطولة العربية.

موعد مباراة الاسماعيلى وأهلى بنى غازى الليبى

c78058b21c.jpg

تقام مباراة الاسماعيلى وأهلى بنى غازى الليبى فى تمام الخامسة عصر اليوم الجمعة ، وكانت مباراة الذهاب التى أٌقيمت على استاد الإسماعيلية انتهت بفوز الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين، ويكفى للدراويش التعادل فى تونس أو الخسارة بهدف نظيف من أجل حسم التأهل لدور الــ16 بالبطولة .

هيثم قيراط حكماً لمباراة الاسماعيلى وأهلى بنى غازى

d3489b2817.jpg

وتقام مباراة الاسماعيلى وأهلى بنى غازى الليبى بتونس نظراً لعدم استقرار الأوضاع الأمنية فى ليبيا ، وقام الإتحاد العربى لكرة القدم بتعيين الحكم الدولى التونسى هيثم قيراط لإدارة مباراة أهلى بنغازى الليبى مع الإسماعيلى، ويعاون الدولى التونسى كل من فوزى الجريدى ومحمد بكير، فيما سيكون سليم بلخواص حكما رابعا بجانب رضا كريم .

Advertisements
ميودراج يطالب بحسم تذكرة تأهل الدراويش لدور الـ 16

201907240917261726.jpg

 وطالب الصربى ميودراج المدير الفنى للاسماعيلى لاعبيه بحسم التأهل لدور الـ 16 مبكراً بدون الدخول فى حسبة برما مشدداً على ضرورة الفوز على بطل ليبيا مجدداً لإثبات أحقية الدراويش فى استكمال مشوار البطولة .

بلحوت يبحث عن الريمونتادا مع بطل ليبيا

ومن جانبه، طالب الجزائرى رشيد بلحوت المدير الفنى لأهلى بنى غازى الليبى لاعبيه بإستعادة فرص التأهل لإرضاء طموح جماهير ناديهم التى لاتقبل غير الفوز رغم الاعتراف بصعوبة اللقاء بعد الخسارة فى موقعة الذهاب برباعية مقابل هدفين .

b84b6a0be3.jpg

ويرى بلحوت أن نتيجة مباراة الذهاب ليست عادلة بسبب سيطرة فريقه على أغلب أوقات المباراة، مشيراً إلى أنه عالج الأخطاء الدفاعية لفريقه وسوف يسعى لتصحيح الصورة فى مباراة الليلة.

ويعول أهلى بنى غازى على لاعبيه المحترف “كوفرى” هداف الفريق الليبى برصيد 3 أهداف، يليه عبد الله العرفى وعبد الله الشعافى وجبريل القرماوى وأبوبكر بوعقيلة برصيد هدفين لهز شباك الدراويش فى موقعة اليوم .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة الإسماعيلى وأهلى بنى غازى اليوم الجمعة 27 / 9 / 2019 بالبطولة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا