شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مواجهات نارية في بطولة الدوري السعودي والان مع التفاصيل

ينتظر عشاق الكرة السعودية والعربية مبارايات نارية مساء اليوم الجمعة، في ثاني أيام الجولة الخامسة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

حيث يواجه نادي الشباب نظيره فريق اتحاد جدة في الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، علي ملعب استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض، ويحتل الشباب المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 6 نقاط، بينما يحتل الاتحاد المركز الرابع عشر برصيد ثلاث نقاط.

ويواجه نادي الوحدة نظيره فريق الفتح في الساعة السابعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة، علي ملعب استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ويدخل الوحدة المباراة في المركز التاسع برصيد 6 نقاط، بينما يتذيل الفتح جدول ترتيب الدوري السعودي بدون رصيد.

ويلتقي نادي أهلي جدة نظيره النصر في كلاسيكو الدوري السعودي، علي ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة بتمام الساعة الساعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة، ويدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 7 نقاط، بينما يحتل النصر المركز الخامس برصيد 7 نقاط.