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الاتفاق يتقدم باحتجاج رسمي ضد نادي أبها

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كشفت تقارير صحفية سعودية أن نادي الاتفاق قرر تقديم احتجاج إلى مراقب مباراة الفريق ضد أبها اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.

سبب تقديم الاتفاق الاحتجاج لمراقب المباراة

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وأكدت التقارير أن الاتفاق قرر تقديم الاحتجاج إلى مراقب المباراة، بسبب تقديم نادي أبها لقائمتين مختلفين قبل لقاء اليوم.

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نتيجة مباراة الاتفاق وأبها بالدوري السعودي

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واستطاع نادي أبها الفوز على نظيره الاتفاق بهدف مقابل لا شئ، في المباراة التي جمعت بينهما الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد أبها إلى 7 نقاط ليتواجد في المركز الثالث من ترتيب الدوري السعودي، بينما توقف رصيد الاتفاق عند 6 نقاط بالمركز السابع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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