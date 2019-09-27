شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق يتقدم باحتجاج رسمي ضد نادي أبها والان مع التفاصيل

كشفت تقارير صحفية سعودية أن نادي الاتفاق قرر تقديم احتجاج إلى مراقب مباراة الفريق ضد أبها اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.

سبب تقديم الاتفاق الاحتجاج لمراقب المباراة

وأكدت التقارير أن الاتفاق قرر تقديم الاحتجاج إلى مراقب المباراة، بسبب تقديم نادي أبها لقائمتين مختلفين قبل لقاء اليوم.

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نتيجة مباراة الاتفاق وأبها بالدوري السعودي

واستطاع نادي أبها الفوز على نظيره الاتفاق بهدف مقابل لا شئ، في المباراة التي جمعت بينهما الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد أبها إلى 7 نقاط ليتواجد في المركز الثالث من ترتيب الدوري السعودي، بينما توقف رصيد الاتفاق عند 6 نقاط بالمركز السابع.