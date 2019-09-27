شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبي المنتخب يواجه اليابان وسورية وقطر آسيوياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وليد سعيد (جدة)

أوقعت قرعة بطولة آسيا 2020 تحت 23 عاماً في تايلاند، منتخبنا الوطني لكرة القدم في المجموعة الثانية إلى جانب اليابان وسورية وقطر، فيما جاء منتخب أوزبكستان حامل اللقب في المجموعة الثالثة القوية إلى جانب كوريا الجنوبية والصين وإيران، جاء ذلك خلال حفل سحب القرعة الذي أقيم أمس الخميس في العاصمة التايلاندية بانكوك، وسوف تقام النسخة الرابعة من البطولة في ثلاث مدن هي بانكوك وبوريرام وسونغكلا، حيث تنطلق المنافسة يوم 8 يناير 2020، على أن تجري المباراة النهائية يوم 26 من الشهر نفسه، إذ ستكون المنافسة على أشدها من أجل الحصول على بطاقات التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو، حيث تحصل أول ثلاثة منتخبات على بطاقات التأهل كي تنضم إلى منتخب اليابان المضيف.

ويلعب منتخب فيتنام وصيف عام 2018 في المجموعة الرابعة بمواجهة كوريا الشمالية والأردن والإمارات، أما منتخب تايلاند المضيف فيلعب بالمجموعة الأولى إلى جانب العراق وأستراليا والبحرين، وكانت أوزبكستان توجت بلقب النسخة الماضية من البطولة بعدما تغلبت في المباراة النهائية على فيتنام 2-1.