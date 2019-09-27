شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب قوى الأمن ثاني العالم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وليد سعيد (جدة)

حقق منتخب قوى الأمن الداخلي خلال مشاركته في بطولة العالم للشرطة في إيطاليا إنجازا غير مسبوق للرياضة السعودية بصفة عامة والقطاع الأمني بصفة خاصة؛ بتحقيقه المركز الثاني والميدالية الفضية للفرق من بين ٣٨ دولة مشاركة في منافسات «السكيت» الأطباق، والمركز الثاني كذالك في منافسات الفردي لنفس المسابقة عن طريق الرامي رئيس رقباء سعيد المطيري.

كما حقق المنتخب الميدالية البرونزية والمركز الثالث في منافسات رماية «التراب» الذي مثله الراميان الرقيب فيصل الدعيجاني والرقيب بندر الشيباني.

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وعبر رئيس الإتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي رئيس الوفد العقيد سلطان الودعاني عن سعادته بهذا الإنجاز الذي تحقق للرياضة الأمنية.

وقال: «هذا الإنجاز ثمرة الدعم اللا محدود الذي يلقاه الاتحاد السعودي لقوى الأمن الداخلي من صاحب السمو الملكي الأميرعبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية -حفظه الله- والمتابعة المستمرة لمدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي لكافة مناشط اتحاد قوى الأمن ولأصحاب المعالي والسعادة مديري القطاعات الأمنية لاهتمامهم بأنشطة الاتحاد».

وأضاف الودعاني: «الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي حقق هذا الإنجاز الذي يعد إضافة لما تحقق من انجازات للرياضة الأمنية ونحن بإذن الله نعمل سوياً مع أعضاء هذا الاتحاد لتطوير عطائه لتحقيق مزيد من النتائج للرياضة الأمنية في قادم الأيام ونحن فخورون بما حققنا ونتطلع إلى استمرار ذلك».