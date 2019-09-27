العدالة يستعد للفيصلي بـ«المكافآت»

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جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء) صرفت إدارة نادي العدالة، برئاسة عبدالعزيز المضحي، مكافآت الفوز على فريق أبها في الجولة الماضية لجميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري، إذ قام بتسليمها نائب الرئيس عبدالله العبدالله، بعد الحصة التدريبية. وتأتي هذه المكافآت تحفيزا للاعبين قبل مواجهة الفيصلي ضمن الجولة الـ5 من دوري كأس الأمير

صرفت إدارة نادي العدالة، برئاسة عبدالعزيز المضحي، مكافآت الفوز على فريق أبها في الجولة الماضية لجميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري، إذ قام بتسليمها نائب الرئيس عبدالله العبدالله، بعد الحصة التدريبية. وتأتي هذه المكافآت تحفيزا للاعبين قبل مواجهة الفيصلي ضمن الجولة الـ5 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وفي الجانب الميداني، اختتم الفريق العدلاوي تحضيراته لمواجهة الفيصلي، إذ كثف المدير الفني للفريق التونسي اسكندر القصري ومعاونوه التدريبات المختلفة للاعبين عبر محطات كثيرة، أجرى فيها تكتيكات عدة تتناسب مع قوة وضعف الخصم، فيما خضع الحراس لتدريبات خاصة، باستثناء الحارس أيمن المثلوثي، الذي يواصل علاجه برفقة الجهاز الطبي بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة أبها الماضية. وقد وصلت أمس (الخميس) بعثة الفريق إلى مدينة المجمعة براً.

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