شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الوحدة تفتح مدرجاتها مجاناً.. وجاليرمي يعود أساسياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) قرر مجلس إدارة نادي الوحدة فتح مدرجات مدينة الملك عبدالعزيز قرر مجلس إدارة نادي الوحدة فتح مدرجات مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع مجاناً أمام الجماهير الوحداوية الراغبة في مساندة الفريق في مباراته مساء اليوم أمام الفتح ضمن الجولة الـ5 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. واعتمدت الإدارة الوحداوية برنامجاً خاصاً لجذب جماهير مكة المكرمة لدعم الفريق في مباراته أمام الفتح، يتضمن توفير حافلات لنقل الجماهير من الأحياء الرئيسية في مكة المكرمة إلى ملعب المباراة، إضافة إلى تجهيز برنامج ترفيهي قبل المباراة يتضمن فعاليات عدة في محيط مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية. وتأمل إدارة الوحدة في حشد أكبر عدد جماهيري ممكن لدعم الفريق في تحقيق انتصاره الـ3 على التوالي، والأول على ملعبه في مكة، وكذلك للظفر بالحوافز المالية التي تقدمها الهيئة العامة للرياضة. وعلى الجانب الميداني، اعتمد مدرب الفريق التشكيلة ذاتها التي كسب بها لقاء الفيحاء في الجولة الماضية، باستثناء عودة الجناح البرازيلي جاليرمي إلى القائمة الأساسية عقب غيابه عن المباراة السابقة بداعي ظروف زوجته الصحية.



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