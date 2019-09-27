شكرا لقرائتكم خبر عن النمور في العاصمة بلا «كوستا» و«بريجوفيتش» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)

حرص المدرب التشيلي لويس سييرا على تدوين ملاحظاته الفنية على فريق التعاون من خلال تسجيل أبرز نقاط القوة والضعف وذلك في لقاء الهلال مع التعاون في الجولة الـ5 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، تحضيرا للمواجهة المؤجلة من الجولة الثانية المقررة يوم الثلاثاء القادم على ملعب الجوهرة بجدة.

وفي السياق ذاته، تقدم الحارس فواز القرني بعثة الفريق المغادرة للرياض لملاقاة الشباب دوريا دون تسجيل غيابات تذكر في الفريق، باستثناء المدافع مروان داكوستا، الذي يعاني من إصابة في الظهر، والمهاجم إلكسندر بريجوفيتش، بسبب تعرضه لإصابة في القدم، إذ تأكدت حاجة الثنائي للعلاج الطبيعي في عيادة النادي والراحة إثر الكشف الطبي الأخير.

من جهة أخرى، كشفت منصة تذاكر السعودية أسعار تذاكر المواجهة بين الشباب والاتحاد على استاد الملك فهد الدولي، التي بدأت بـ15 ريالا للدرجة الموحدة و300 للفضية و400 للذهبية.