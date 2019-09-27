شكرا لقرائتكم خبر عن الفتح يبحث عن مخرج لدوامة الخسائر الـ 4 والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)اعتمدت إدارة نادي الفتح، برئاسة المهندس سعد العفالق، مكافأة خاصة استثنائية للاعبي الفريق الكروي الأول، وذلك في حال نجاحهم في تحقيق الفوز على الوحدة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم، ضمن الجولة الـ5 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتهدف إدارة النموذجي إلى إعداد الفريق معنويا بالطريقة الأمثل لتجاوز أزمة الخسائر في الجولات الماضية، وانتشال الفريق من وضعه الحالي، عقب أن خسر المباريات الـ4 التي خاضها في الدوري حتى الآن.
ميدانيا، واصل الفريق تحضيراته للقاء الوحدة من خلال مران أجراه على ملعبه في الأحساء، اعتمد خلاله المدرب فتحي الجبال قائمته الأساسية للمباراة. وعقب المران عقد المدرب التونسي اجتماعا بلاعبيه جدد من خلاله ثقته بقدرتهم على تجاوز الأزمة الحالية وإعادة الفتح إلى وضعه الطبيعي في سلم ترتيب الدوري.
من جانب آخر، سلم نائب رئيس النادي عبدالرحمن الحماد الجوائز الخاصة بالجماهير التي سبق أن أعلنت عنها إدارة النادي.
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