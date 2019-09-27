شكرا لقرائتكم خبر عن «الدوري ولّع» بكلاسـيكو الجوهرة والدرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

تشهد الليلة (الجمعة) قمتين مثيرتين في الرياض وجدة ستحددان الكثير من ملامح ترتيب الفرق حيث يحل الاتحاد ضيفاً على الشباب في استاد الملك فهد الدولي بالرياض عند الساعة 6:25م، كما يستضيف الأهلي نظيره النصر في الجوهرة المشعة عند الساعة 8:15م، فيما يلتقي في الوقت ذاته فريق الوحدة بنظيره الفتح على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، وتأتي هذه اللقاءات الثلاثة ضمن الجولة الخامسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر اختبار للأهلي

بعد أن تمكن من تحقيق الفوز في أول لقاء له مع فريقه الأهلي يدخل المدرب الوطني صالح المحمدي لقاء الليلة (الجمعة) كاختبار حقيقي له ليثبت للجماهير أحقيته بتدريب الفريق، ويعد اللقاء صعباً للفريقين فكلاهما يملك ذات الرصيد؛ سبع نقاط من فوزين وتعادل وخسارة، ويتفوق الأهلي تهديفياً حيث سجل هجومه 6 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف، ويحتل المركز الرابع، ويأتي خلفه فريق النصر الذي سجل هجومه 3 أهداف وولج مرماه هدف وحيد.

ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز ومنافسة الهلال على صدارة الدوري، وإن كانت الكفة تميل للأهلي الذي استعاد عافيته بعد إبعاد مدربه السابق الكرواتي برانكو، حيث تمكن المحمدي من الزج بعناصر الشباب وتحسين النهج الهجومي، أما فريق النصر فإنه لا يزال يعيش مرارة الخروج من دوري أبطال آسيا فقد تعرض لخسارة على أرضه وبين جماهيره أمام فريق الحزم، لذا فإنه يسعى جاهداً للخروج من دوامة الهزائم والعودة للمنافسة مجدداً.

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الشباب أمل الاتحاد

بعد أن قدم الشباب مستوى مميزا في البطولة العربية وقلب تأخره بهدف لفوز قوي بثلاثة على شبيبة الساورة الجزائري في ذهاب دور الـ32، يدخل فريق الشباب لقاء الليلة أمام ضيفه الاتحاد بمعنويات مرتفعة ويملك الفريق 6 نقاط حصدها من فوز وثلاثة تعادلات محتلاً بها المركز السابع، وأحرز مهاجموه 3 أهداف وولج مرماه هدفان.

أما فريق الاتحاد فإنه يدخل هذا اللقاء وهو يعاني الأمرين بعد الخروج من دوري أبطال آسيا وتعرض الفريق لمشاكل فنية لعناد مدربه التشيلي سييرا الذي كلف الفريق الكثير حيث يحتل المركز الـ14 برصيد 3 نقاط من فوز وخسارتين وأحرز هجومه 5 أهداف وسكنت شباكه 6 أهداف، وسيدخل الفريق بتشكيلة مغايرة وطريقة مختلفة بعد تدخلات قوية من رئيس النادي أنمار الحائلي الذي يبذل ما بوسعه لإعادة الفريق للمراكز المتقدمة.

انتفاضة الوحدة تهدد الفتح

رغم خسارته في أول لقاءين في الدوري، إلا أن فريق الوحدة عاد بقوة وتمكن من الفوز في لقاءين متتالين أمام الأهلي والفيحاء ليقفز للمركز الثامن برصيد 6 نقاط وأحرز هجومه 5 أهداف وسكنت شباكه 6 أهداف، ويطمح فرسان مكة لمواصلة مشوار الانتصارات، فيما يدخل فريق الفتح هذا اللقاء قابعاً في المركز الـ16 والأخير بعد أن تلقى أربع خسائر لتكون أسوأ بداية للفريق في الدوري في تاريخه، ويطمح النموذجي لاستعادة هيبته وتحقيق نتيجة إيجابية سعياً للعودة لمراكز المقدمة.