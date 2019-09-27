شكرا لقرائتكم خبر عن 1439 يوما لم يتذوق الراقي طعم الانتصار على العالمي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة) @naeemtamimalhac

يعتبر اللقاء الذي يجمع الأهلي بالنصر مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة المعروف بـ«الجوهرة» ضمن الجولة الخامسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هو الثامن بين الفريقين على ذات الملعب.

والتقى الفريقان على ذات الملعب في 7 مباريات موزعة على ثلاث بطولات شهدت فوز الأهلي بأربع مباريات، فيما انتصر العالمي بمباراتين، وانتهت مباراة بالتعادل الإيجابي.

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ولئن تميل الكفة لمصلحة الأهلي في عدد الانتصارات، حققها في أول موسمين بثلاث بطولات مختلفة، فإن الراقي لم يحقق فوزا على العالمي بهذا الملعب على مستوى الدوري منذ مباراة الدور الأول في موسم 2015/‏2016 التي انتهت لمصلحة الأخضر بأربعة أهداف مقابل هدفين، أي قبل 1439 يوما، بينما كان آخر انتصار للأهلي على النصر بهذا الملعب على مستوى كل المسابقات بنهاية موسم 2016 في نهائي كأس الملك الذي حسمه الأهلي في الأشواط الإضافية بهدفين مقابل هدف.

وفشل الأهلي في تحقيق أي فوز على النصر بذات الملعب آخر ثلاثة مواسم، إذ انتصر العالمي في مباراتين أولاهما بالدور الثاني بموسم 2016/‏2017 بهدفين نظيفين، فيما آلت نتيجة مباراة العام الماضي بالدور الثاني بفوز النصر بهدفين مقابل هدف، بينما حضر التعادل في الموسم قبل الماضي الدور الأول بهدف لمثله.

وكانت أول مباراة جمعت الفريقين على ملعب «الجوهرة» بعد افتتاحه نهاية موسم 2014 بالدور الأول في الدوري قبل 5 سنوات بالجولة السابعة وانتهت أهلاوية بهدفين مقابل هدف، ثم جمعتهما مباراة أخرى في ذات الملعب بنفس الموسم في نصف نهائي كأس ولي العهد وانتهت أهلاوية بهدفين مقابل هدف.