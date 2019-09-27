شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أجانب و11 سعوديا و15 وجها جديدا في الكلاسيكو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

يشهد كلاسيكو الأهلي مع النصر في قمة الجولة الخامسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي يستضيفه ملعب الجوهرة بجدة، ظهور 15 وجها جديدا يشاركون لأول مرة بالكلاسكيو، منهم 4 أجانب، و11 سعوديا.

ومن المتوقع أن يتواجد في قائمة الـ18 عشرة لاعبين أهلاويين، منهم 4 أجانب جدد تعاقدت معهم الإدارة، هم: الجزائري يوسف البلايلي، والظهير البرازيلي لوكاس ليما، وربما المدافع البوسني زوكانوفيتش، وابن جلدته ساريتش، في حال تحسن إصابتهما، بجانب 6 لاعبين سعوديين، بعضهم من القادمين الجدد في الميركاتو الصيفي، وهم: المدافع محمد خبراني، والمحور محمد المجحد، والظهير يزيد البكر، ومن المحتمل تواجد خالد البركة أيضا في الدكة، فيما ستضم القائمة أيضا لاعبين من خريجي الفئات السنية الأهلاوية هما الحارس محمد الربيعي، في حال استبعاد ياسر المسيليم، وعلي الأسمري في منطقة المحور في حال استدعاه المدرب الشاب صالح المحمدي.

وفي الخريطة النصراوية سيحضر للمرة الأولى بالديربي القادم من الدوري الهولندي لاعب المواليد مختار علي بجانب 4 شبان من خريجي الفئات السنية، هم: أيمن يحيى، وفرج الغشيان، وخالد الغوينم، والمهاجم فراس البريكان.

في المقابل سيغيب عن المباراة من الجانب النصراوي النيجيري أحمد موسى، والبرازيلي جوليانو، ومهاجم المواليد عبدالفتاح آدم، وفي الطرف الأهلاوي لم تتأكد مشاركة الثنائي البوسني، فيما من المتوقع أن يواصل المحمدي استبعاد القائد حسين عبدالغني، والحارس ياسر المسيليم، ولاعب الوسط سلمان المؤشر، ومصطفى بصاص، بجانب علي الأسمري.