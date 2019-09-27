الخالد والفهد: جونز ودفاع الأهــلي نقطـتا ضعـف الفريـقين

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جدة - خالد شويل - مسعد العضياني (الرياض) اتفق الوطنيان عبدالعزيز الخالد، وناصر الفهد على قوة وصعوبة مواجهة الليلة التي تجمع بطل الدوري النصر ومستضيفه الأهلي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات دوري كأس الأمير اتفق الوطنيان عبدالعزيز الخالد، وناصر الفهد على قوة وصعوبة مواجهة الليلة التي تجمع بطل الدوري النصر ومستضيفه الأهلي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مؤكدين أن الجميع ينتظر مواجهة تليق بنجوم الفريقين، مفندين نقاط القوة والضعف بالفريقين في 12 نقطة: عبدالعزيز الخالد قوة الأهلي: 1- أرضه وجمهوره. 2- فكر فني جديد. 3- بدون غيابات. نقاط ضعفه: 1- بدايته المتعثرة. 2- اندفاعه في الهجوم. Advertisements 3- خط دفاعه. ناصر الفهد قوة النصر: 1- حمدالله وبيتروس. 2- استقرار فني. 3- يجيد اللعب الضاغط. نقاط ضعفه: 1- ترسبات خسارة الحزم. 2- غياب جوليانو. 4- الحارس جونز.



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