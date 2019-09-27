شكرا لقرائتكم خبر عن 22 هدفا لماجد.. والأهلي يتفوق بالمحترفين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة) @naeemtamimalhac

يسعى الأهلي والنصر لفض الشراكة في الكلاسيكو رقم 89 على مستوى مباريات الدوري الذي يجمع الفريقين مساء اليوم (الجمعة) على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الفريقان على مدى 42 عاما 87 مواجهة، انتهت 32 مباراة بانتصار الأهلي، ومثلها للنصر سواء على مستوى المباريات الدورية أو المربع الذهبي، فيما آلت 24 مباراة للتعادل، وتمكن النصر من هز شباك الأهلي 122 مرة، مقابل 117 هدفا ولجت مرمى النصر.

ويعتبر النجم الدولي المعتزل الأسطورة النصراوية ماجد عبدالله هداف لقاءات الفريقين بـ21 هدفا على مدى عقدين من الزمان في مسابقة الدوري فقط.

ويحمل النصر في سجله أول انتصار على مستوى الدوري بموسم 1977 بهدف نظيف، وسيطر العالمي على مواجهات آخر ثلاثة أعوام من مباريات الكلاسيكو التي تجمعه بالأهلي، إذ انتصر بـ4 مباريات من أصل 6، فيما انتهت مباراة بفوز الأهلي العام الماضي على ملعب الملز بهدفين نظيفين، ومباراة أخرى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في ملعب الجوهرة بالدور الأول من العام قبل الماضي.

وعلى مستوى دوري المحترفين الذي انطلق قبل 11 عاما، التقى الفريقان 22 مرة يتفوق الأهلي بفارق مواجهة وحيدة عن العالمي، إذ انتصرالراقي في 8 مواجهات مقابل 7 للنصر، وتعادل الفريقان في 7 مواجهات، وسجل لاعبو الاهلي 34 هدفا، بينما هز نجوم النصر شباك الراقي 31 مرة.

ويعتبر العالمي صاحب النتائج الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين، إذ سبق أن كسب الأهلي بـ6 أهداف مقابل هدف في الرياض على ملعب الملز موسم 1996، وكسبه بخماسية بالرياض أيضا موسم 1981، وبرباعية نظيفة موسم 1987، بينما كانت أكبر نتيجة انتصر فيها الأهلي بـ4 أهداف مقابل هدفين هما موسما 2001، 2016.

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مباريات الأهلي والنصر في الدوري:

عدد المباريات 88

فاز الأهلي 32 مرة

فاز النصر 32 مرة

تعادلا 24

سجل النصر 122 هدفا

سجل الأهلي 117 هدفا