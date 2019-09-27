شكرا لقرائتكم خبر عن «الأسد».. صائم 360 دقيقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

واصل هداف فريق الهلال غوميز صيامه عن إحراز الأهداف للمباراة الرابعة على التوالي، فمنذ مواجهة الفيحاء ثم مباراتي الاتحاد آسيوياً ودورياً حتى نهاية لقاء أمس أمام التعاون لم يحرز «الأسد» أي هدف، وظل عاجزا قرابة «360 دقيقة» عن هز شباك الخصوم التي واجهها الزعيم الأزرق.

وتساءلت الجماهير الهلالية عن الغياب المريب لغوميز عن إحراز الاهداف كما هي عاداته، وطالبته بالابتعاد قليلاً عن «السوشل ميديا» ليكون تركيزه داخل المستطيل الأخضر خلال المواجهات القادمة، وتحديداً مباراة السد القطري ضمن ذهاب دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.