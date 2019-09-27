شكرا لقرائتكم ناشئات كرة اليد يعودن اليوم للقاهرة بعد حصد لقب بطولة أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعود بعثة منتخب ناشئات كرة اليد من النيجر فجر اليوم الجمعة بعد الحصول على لقب بطولة أفريقيا المؤهلة لبطولة العالم 2020 تحقيق العلامة الكاملة .

ومن المقرر أن يشهد استقبال البعثة حضور مجلس اليد وأسر اللاعبين .

كانت منى أمين عضو مجلس إدارة إتحاد اليد و رئيس بعثة منتخب الناشئات فى البطولة الأفريقية على عودة البعثة فى تمام الواحدة و النصف صباح فجر الجمعة .

وحسم منتخب ناشئات اليد اللقب قبل الجولة الختامية، بالفوز على أنجولا بنتيجة 28 / 22، ليتأهل إلى بطولة العالم 2020 قبل أن يهزم تونس 27 / 21 فى الختام .

Advertisements

وأنهى منتخب مصر مشواره فى البطولة فى المركز الأول برصيد 12 نقطة من تحقيق العلامة الكاملة بالفوز فى جميع لقاءات البطولة التى أقيمت بنظام الدورى من دور واحد على كلا من غينيا و النيجر و الجزائر و الكونغو الديمقراطية و أنجولا و تونس .

وتضم بعثة منتخب ناشئات مواليد 2002 كلاً من: منى أمين رئيسة البعثة - رامى عبد اللطيف مدير فنى - وليد ابو العطا مدرب عام - خالد عثمان مدرب حراس مرمى - إيمان مرجان مدير ادارى - محمد سليمان محلل فنى - زينب باشا أخصائية العلاج الطبيعى.

بينما تضم قائمة اللاعبات: مريم أسامة - أمينة هشام - مريم عمر - سارة ياسر - سارة يحيى - رحمة محمد عبد السلام - نهى أيمن - نورا محمود - روان سعيد - ياسمين نجمى - سلمى ياسر - هنا لاشين - جنى صلاح - شهد حسام - منة الله سيد - ياسمين جمال.