«أبيض الصالات» يهزم طاجيكستان استعداداً للآسيوية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو



تستضيف صالة نادي اتحاد كلباء في الخامسة من مساء اليوم، أولى مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد لكرة قدم الصالات في نسختها ال 11 بمواجهة البطائح بطل المجموعة الأولى مع الظفرة ثاني المجموعة الثانية، وتليها في السابعة مساء مباراة شباب الأهلي بطل المجموعة الثانية وخورفكان ثاني المجموعة الأولى، وسوف تلعب المباراة النهائية يوم الاثنين المقبل، وسيتم تحديد ملعب مسك الختام بعد التعرف إلى هوية الفريقين المتأهلين إلى النهائي.

وعلى خط آخر، فاز منتخب الإمارات على ضيفه منتخب طاجيكستان 3-1 ضمن استعدادات المنتخبين للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2020، وجرت المباراة الودية الدولية على ملعب صالة نادي الحمرية، وسجل أهداف المباراة حمدان الكثيري هدفين، وأحمد حسين بني حماد هدف، وتألق المنتخب كمجموعة منسجمة وظهر جميع اللاعبين بمستوى جيد، لاسيما الحارس جابر محمد، الذي تصدى للعديد من الكرات الخطرة. ومازال الفريق في حاجة إلى مزيد من العمل وبذل أقصى الجهود من اللاعبين خلال التدريبات والمباريات الإعدادية المبرمجة خلال الفترة المقبلة، التي سيضع فيها الجهاز الفني لمنتخب الإمارات بقيادة المدرب الوطني عبدالرؤوف عمر المرزوقي، اللمسات الأخيرة.

وحظيت المباراة، بحضور إداري كبير تقدمه عيسى هلال الحزامي، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وعبدالملك جاني، عضو المجلس ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، وخميس الشامسي، نائب رئيس اللجنة، وعمران عبدالله النعيمي، أمين السر العام، وسعيد العاجل، عضو اللجنة ومشرف المنتخبات الوطنية، وشهاب العوضي عضو اللجنة ومشرف مسابقات الشباب، وفيصل عبدالله، مدير المنتخب وفرق الظفرة والوصل السابق.

ويتأهب أبيض الصالات لمواجهة منتخب قيرغيزستان يومي 28 و29 الحالي، وسيلعب مباراتين أمام منتخب مصر قبل السفر لخوض التصفيات المقرر لها يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول القادم.