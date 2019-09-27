الأهلي يستضيف النصر في «الكلاسيكو» المضطرب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي



تتجه الأنظار الليلة صوب ملعب الجوهرة المشعة بجدة حيث المواجهة المرتقبة بين الأهلي وضيفه النصر في «كلاسيكو» يتجدد بين الفريقين لحساب الجولة الدورية الخامسة من الدوري السعودي.

يتساوى الجانبان في الموقف على سلم الترتيب برصيد 7 نقاط، ويتشابهان في الظروف المضطربة بسبب النتائج والخلافات الإدارية، حيث يدخل الأهلي بمدربه المؤقت صالح المحمدي بعد إقالة الكرواتي برانكو بينما يدخل النصر في غياب نجميه جوليانو وأحمد موسى إلى جانب انحدار المعنويات بعد الخسارة المفاجئة لحامل اللقب من الحزم «0-1».

على مستوى التشكيل، يدخل السعودي صالح المحمدي بتشكيلة هجومية بقيادة عمر السومة ودجانيني بالإضافة للجزائري يوسف بلايلي، في المقابل يقود الثنائي المغربي عبدالرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط هجوم النصر الذي يفتقد للورد جوليانو والنسر النيجيري موسى.

وضمن حسابات الجولة سيكون الموعد الليلة أيضا على ملعب الملك فهد الدولي بين الشباب السابع وضيفه الاتحاد الرابع عشر في قمة كبيرة على مستوى التاريخ، وهي مؤثرة في مستقبل مدرب الاتحاد سييرا إذا استمر نزيف النقاط، ويستقبل الوحدة الثامن فريق الفتح الأخير.